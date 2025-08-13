;

Detienen a joven chileno en Estados Unidos por “abusar” del Programa Visa Waiver

Benjamín, de 18 años, fue detenido en Los Ángeles tras pasar más de dos años en el país sin autorización. Su familia denuncia un procedimiento “inhumano”.

Un joven chileno de 18 años, identificado como Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz, fue arrestado en Los Ángeles por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, acusado de sobrepasar el tiempo de estadía permitido bajo el Programa de Exención de Visa (VWP).

Según informó un funcionario del DHS a EFE, Guerrero-Cruz permaneció en el país más de dos años después de la fecha límite establecida, incumpliendo la exigencia de abandonar territorio estadounidense el 15 de marzo de 2023.

El VWP autoriza a ciudadanos de 41 países, entre ellos Chile —el único sudamericano incluido—, a viajar por turismo o negocios sin visa por un máximo de 90 días.

La familia del joven denunció que su detención ocurrió el pasado 8 de agosto, cuando había salido a pasear a su perro en Reseda, condado de Los Ángeles. Al no regresar, sus parientes lo buscaron y hallaron al animal suelto, con el collar atado a un árbol en una transitada avenida, señaló la citada agencia de noticias.

Posteriormente, se enteraron de que Guerrero-Cruz había sido detenido por agentes que, según su relato, portaban máscaras y presuntamente pertenecían al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En una publicación en GoFundMe, los familiares acusaron “trato inhumano” durante el procedimiento.

El joven, quien estaba próximo a iniciar su último año de preparatoria, permanece bajo custodia del DHS a la espera de su deportación. La autoridad recalcó que el caso no está vinculado a delitos adicionales, sino al incumplimiento migratorio.

