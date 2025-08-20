;

Mujer es víctima de portonazo en Puente Alto: delincuentes la amenazaron con armas de fuego

La víctima se refugió en su domicilio luego de que los delincuentes huyeran con su vehículo.

Durante la noche de este martes, una mujer fue víctima de un portonazo en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, luego de ser abordada por una banda de seis delincuentes que la amenazaron con armas de fuego para robarle su vehículo.

El hecho ocurrió cuando la víctima salió de su domicilio en su automóvil, estacionado frente a su casa. En ese momento fue interceptada por los sujetos, quienes actuaron a rostro descubierto.

Según informó el capitán Fernando Muñoz, de la Prefectura Cordillera Metropolitana, la mujer optó por lanzar las llaves del vehículo a la vía pública, para luego refugiarse en su vivienda, instante en que los asaltantes lograron sustraer el automóvil y darse a la fuga.

Carabineros efectuó las diligencias correspondientes en el lugar y mantiene las labores para dar con el paradero de los delincuentes.

