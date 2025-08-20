;

Detienen a joven venezolano por ataque armado en El Bosque que dejó un muerto y un herido grave

El sujeto habría actuado junto a un grupo de delincuentes que disparó en múltiples ocasiones contra el vehículo de la víctima.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante la madrugada de este miércoles, la PDI detuvo a un joven de 25 años, de nacionalidad venezolana, acusado de participar en el ataque armado ocurrido en la comuna de El Bosque, donde murió un conductor y su acompañante resultó herido de gravedad.

Según informó la Brigada de Homicidios Sur, las diligencias permitieron acreditar la participación del imputado en el crimen, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar la orden de detención, materializada esta madrugada.

El detenido será presentado ante el tribunal para su formalización por homicidio y homicidio frustrado en contra del acompañante.

El hecho se registró el pasado 5 de agosto, en la intersección de General Silva con Madrid, cuando las víctimas circulaban en un Hyundai Grand i10 y fueron emboscadas por al menos tres sujetos que abrieron fuego contra el vehículo.

En ese contexto, el conductor, de 37 años, falleció en el lugar, mientras que el copiloto fue trasladado a un recinto asistencial, donde ingresó en riesgo vital.

Vecinos reportaron una gran cantidad de disparos que impactaron techos de viviendas y automóviles estacionados. Uno de ellos relató que una bala atravesó su vehículo mientras lo guardaba en su casa.

La PDI señaló que la investigación continúa para dar con el paradero de los otros responsables del ataque.

