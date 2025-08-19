;

El mall "imposible" de Cenco en Vitacura: surgen nuevas trabas en construcción de ambicioso proyecto comercial

La Seremi de Medio Ambiente Metropolitana planteó dudas sobre el área escogida para reubicar reptiles hallados en el terreno.

El mall “imposible” de Cenco en Vitacura: surgen nuevas trabas en construcción de ambicioso proyecto comercial

¿Qué hacer con la flora y fauna local? Esa es una de las preguntas que enfrenta el proyecto Cenco Mall Vitacura, que recibió tres cartas de observaciones de autoridades sectoriales por especies vegetales y la relocalización de una especie de reptiles.

El centro comercial consiste en un proyecto al aire libre, de baja escala y poca altura, orientado “al barrio, a la familia, al deporte, a la cultura, la gastronomía, la entretención y el emprendimiento”, según el sitio oficial.

En un oficio dirigido al director regional del SEA, Arturo Farías, la Seremi de Medio Ambiente Metropolitana, Sonia Reyes, cuestionó el plan de arborización presentado por la compañía.

“El proyecto paisajístico debe incorporar mayoritariamente especies nativas de hoja perenne, propias del ecosistema mediterráneo”, advirtió Farías, según consigna La Segunda.

En cuanto a los reptiles, la autoridad planteó dudas sobre el área escogida para reubicar las especies halladas en el terreno, como lagartos del género Liolaemus.

El director regional del SAG, Claudio Ternicier, rechazó la propuesta de traslado de fauna. En su informe indicó que especies como Liolaemus tenuis, Liolaemus chiliensis y la culebra de cola larga presentan baja densidad poblacional en la zona y que el área de destino debe contar con condiciones ambientales similares al hábitat original.

Espacio e inversión del nuevo mall de Vitacura

Este centro comercial se desplegaría en un terreno de 12,5 hectáreas de superficie, ubicado en avenida Santa Cruz N°5050, Vitacura. La inversión de Cenco sería de $125 millones de dólares.

De acuerdo con los documentos ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), Cencosud proyecta comenzar las obras en mayo de 2026 y concluirlas en diciembre de 2028.

