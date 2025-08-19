“Espero que...”: Arenita reacciona a infidelidad de Karol Lucero a Fran Virgilio

En medio del fuerte revuelo mediático que causó la infidelidad de Karol Lucero hacia su esposa Fran Virgilio, una expareja del locutor radial, Natalia “Arenita” Rodríguez, reaccionó atacando al comunicador.

La controversia se originó luego de que Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock y oriunda de Concepción, afirmara en Primer Plano que hace aproximadamente dos semanas habría tenido relaciones sexuales sin protección con el exchico Yingo.

Previo a esa entrevista, la mujer de 27 años ya había mencionado esta situación en una transmisión en vivo con sus seguidores.

Posteriormente, el propio Karol Dance reconoció los hechos en un mensaje enviado a la periodista Paula Escobar. Allí expresó: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí”.

El locutor radial agregó además que “ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”.

La reacción de Natalia Rodríguez ante la infidelidad de Karol Dance a Fran Virgilio

La situación generó reacciones entre usuarios de redes sociales y entre figuras del espectáculo. Natalia Rodríguez, conocida como Arenita y expareja del animador en Yingo, hizo un comentario que rápidamente llamó la atención.

En una historia de Instagram de la cuenta @tiamarak_, donde se compartía un recuerdo del programa juvenil, la influencer escribió: “Qué brígido ver toda la violencia psicológica que me hacía. Espero que no le esté haciendo lo mismo a su esposa”.

El registro al que aludió corresponde a un episodio de Yingo en el que se mostraba a Karol Lucero siendo acusado de serle infiel a Arenita, por una mujer que, a través de mensajes de texto, aseguró haberse relacionado íntimamente con él, situación que el comunicador negaba.

