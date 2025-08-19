;

“Espero que...”: Arenita reacciona a infidelidad de Karol Lucero a Fran Virgilio

La expareja del locutor radial en “Yingo” no se quedó callada al saber que el otrora animador de la TV chilena engañó a su esposa con Ilaisa Henríquez.

Alejandro Basulto

“Espero que...”: Arenita reacciona a infidelidad de Karol Lucero a Fran Virgilio

En medio del fuerte revuelo mediático que causó la infidelidad de Karol Lucero hacia su esposa Fran Virgilio, una expareja del locutor radial, Natalia “Arenita” Rodríguez, reaccionó atacando al comunicador.

La controversia se originó luego de que Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock y oriunda de Concepción, afirmara en Primer Plano que hace aproximadamente dos semanas habría tenido relaciones sexuales sin protección con el exchico Yingo.

Previo a esa entrevista, la mujer de 27 años ya había mencionado esta situación en una transmisión en vivo con sus seguidores.

Revisa también:

ADN

Posteriormente, el propio Karol Dance reconoció los hechos en un mensaje enviado a la periodista Paula Escobar. Allí expresó: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí”.

El locutor radial agregó además que “ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”.

La reacción de Natalia Rodríguez ante la infidelidad de Karol Dance a Fran Virgilio

La situación generó reacciones entre usuarios de redes sociales y entre figuras del espectáculo. Natalia Rodríguez, conocida como Arenita y expareja del animador en Yingo, hizo un comentario que rápidamente llamó la atención.

En una historia de Instagram de la cuenta @tiamarak_, donde se compartía un recuerdo del programa juvenil, la influencer escribió: “Qué brígido ver toda la violencia psicológica que me hacía. Espero que no le esté haciendo lo mismo a su esposa”.

El registro al que aludió corresponde a un episodio de Yingo en el que se mostraba a Karol Lucero siendo acusado de serle infiel a Arenita, por una mujer que, a través de mensajes de texto, aseguró haberse relacionado íntimamente con él, situación que el comunicador negaba.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad