Karol Lucero confirma infidelidad a su esposa Fran Virgilio: “Estoy muy afectado, asumo mi error”

Este domingo, a través de un video viralizado en las redes sociales, se dio a conocer que Karol “Dance” Lucero le fue infiel a su esposa, Fran Virgilio.

El hecho salió a la luz luego de que Ilaisa Henríquez, DJ oriunda de Concepción, asegurara en una transmisión en vivo que mantuvo relaciones con el exintegrante de Yingo.

Tras conocerse la polémica, Paula Escobar decidió contactar directamente al locutor radial para obtener su versión. Luego, explicó la situación en sus redes sociales.

“Hace un rato atrás estuve hablando con Karol (...) Estuvimos conversando por teléfono, obviamente esta conversación la voy a guardar”, señaló la periodista.

“Pero él me manda un WhatsApp dando su punto que me autoriza a hacerlo público y lo voy a leer textual, para que no haya tergiversación de ningún tipo”, añadió.

La confesión de Karol Dance

En su mensaje, el animador reconoció la falta: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí. Estoy seguro de que esto lo planeó, salir en TV y que le van a pagar (a Ilaisa). Pero eso no es excusa”.

Posteriormente, agregó: “El casado soy yo y no debí hacerlo. Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error”.

Finalmente, en el texto compartido, el locutor enfatizó que “ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”.

Cabe recordar que Karol Lucero y Fran Virgilio contrajeron matrimonio el 17 de octubre de 2024, fecha en que oficializaron su relación tras varios años juntos.