Reconocida inmobiliaria chilena pide su quiebra: tiene ambicioso proyecto en Viña del Mar

Recientemente se dio a conocer que la Inmobiliaria Gregorio Marañón SpA, solicitó la apertura de un proceso de liquidación voluntaria.

Responsable de un ambicioso proyecto habitacional en la ciudad de Viña del Mar, por más de US$ 12 millones, el abogado representante, Andrés Weinstein explicó las razones a la justicia.

“Es un hecho público y notorio que al igual que Inmobiliaria Marañón SpA, muchas otras empresas constructoras e inmobiliarias han enfrentado dificultades económicas similares, debiendo recurrir también a la protección del procedimiento de liquidación empresarial”, señaló.

“Como consecuencia del estallido social primero, y de la pandemia después, aumentaron los plazos de construcción, principalmente por causa de cuarentenas y la falta de personal en el rubro construcción en periodo de pandemia”, se detalló.

En el caso de la edificación en la región de Valparaíso, iniciada en en el año 2019, se reveló un incremento de un 26% en los costos. Originalmente el presupuestos fue de 239 mil UF y se sumaron 67 mil UF.

Otra razón para demorar más en la construcción habría sido el quiebre de stock en los materiales importados. “Aumentaron los costos y los plazos de abastecimiento de embarque marítimos”, sumó la firma.

“La falta de liquidez de la empresa y la incertidumbre respecto a la velocidad de venta de los departamentos, bodegas y estacionamientos restantes, nos han llevado a tomar la decisión de presentar la solicitud de liquidación voluntaria”, informó el jurista.