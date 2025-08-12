;

Reconocida inmobiliaria chilena pide su quiebra: tiene ambicioso proyecto en Viña del Mar

El valor de la obra superó los US$ 12 millones. La situación actual se debería, en parte, al estallido social y a la pandemia.

Javier Méndez

Reconocida inmobiliaria chilena pide su quiebra: tiene ambicioso proyecto en Viña del Mar

Reconocida inmobiliaria chilena pide su quiebra: tiene ambicioso proyecto en Viña del Mar / Pablo Vera Lisperguer

Recientemente se dio a conocer que la Inmobiliaria Gregorio Marañón SpA, solicitó la apertura de un proceso de liquidación voluntaria.

Responsable de un ambicioso proyecto habitacional en la ciudad de Viña del Mar, por más de US$ 12 millones, el abogado representante, Andrés Weinstein explicó las razones a la justicia.

“Es un hecho público y notorio que al igual que Inmobiliaria Marañón SpA, muchas otras empresas constructoras e inmobiliarias han enfrentado dificultades económicas similares, debiendo recurrir también a la protección del procedimiento de liquidación empresarial”, señaló.

Revisa también:

ADN

Como consecuencia del estallido social primero, y de la pandemia después, aumentaron los plazos de construcción, principalmente por causa de cuarentenas y la falta de personal en el rubro construcción en periodo de pandemia”, se detalló.

En el caso de la edificación en la región de Valparaíso, iniciada en en el año 2019, se reveló un incremento de un 26% en los costos. Originalmente el presupuestos fue de 239 mil UF y se sumaron 67 mil UF.

Otra razón para demorar más en la construcción habría sido el quiebre de stock en los materiales importados. “Aumentaron los costos y los plazos de abastecimiento de embarque marítimos”, sumó la firma.

La falta de liquidez de la empresa y la incertidumbre respecto a la velocidad de venta de los departamentos, bodegas y estacionamientos restantes, nos han llevado a tomar la decisión de presentar la solicitud de liquidación voluntaria”, informó el jurista.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad