“El 99% de los vecinos no reclama, al contrario, agradece”: Ñuñoa inicia cobro de parquímetros tras polémica por escasa participación vecinal

El sistema de cobro de parquímetros ya comenzó a operar en Ñuñoa tras la licitación aprobada en mayo por el concejo municipal, pese a las críticas de vecinos y concejales que acusaron ausencia de participación ciudadana en la decisión.

La medida se implementa por etapas y tendrá su fase final el 25 de agosto, cuando debute en el Estadio Nacional durante eventos masivos. Según el alcalde Sebastián Sichel, la iniciativa busca enfrentar a los cuidadores ilegales que operaban en la comuna.

“En algunos casos detectamos verdaderas mafias. Personas que llegaban en un mismo vehículo utilitario y se repartían esquina por esquina, como una industria”, explicó a La Tercera.

“Es obvio que a ninguno nos gusta pagar por usar el espacio público, pero en una ciudad congestionada alguien siempre se lo toma ilegalmente. El 99% de los vecinos no reclama, al contrario, agradece”, afirmó.

Vecinos piden reevaluar el proyecto

Pese a ello, 24 juntas de vecinos enviaron una carta solicitando reevaluar el proyecto, reclamando falta de claridad en los criterios para definir las calles y ausencia de instancias de consulta.

Críticas similares se dieron en el concejo municipal, donde ediles cuestionaron la transparencia del proceso y el destino de los recursos que genere el cobro.

La municipalidad subrayó que el sistema abarcará menos del 2% de las veredas de Ñuñoa y que se concentrará en sectores con mayor presencia de robos o estacionadores informales.