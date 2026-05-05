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Hombre es baleado a quemarropa con subametralladora UZI tras intentar frustrar robo en Providencia

La víctima fue abordada por tres sujetos armados; al intentar oponerse al asalto, recibió un disparo y quedó gravemente herido, mientras los atacantes huyeron del lugar.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

Un hombre quedó gravemente herido tras recibir un disparo en medio de un robo ocurrido la noche de este lunes en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana.

El hecho se registró cerca de las 22:00 horas en calle Eduardo Munita Quiroga, cuando la víctima fue abordada por tres sujetos armados que intentaron sustraerle sus pertenencias en plena vía pública.

Según informó la Policía de Investigaciones, el afectado intentó frustrar el asalto, lo que derivó en un forcejeo con uno de los individuos.

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En ese contexto, otro de los sujetos efectuó un disparo a la altura del tórax, dejándolo tendido en el lugar.

El inspector Iván Saravia, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri), explicó que “la víctima, al intentar frustrar el delito, forcejeó con otro sujeto, lo que provocó que uno de ellos le propinara un disparo a la altura del tórax, quedando tendido en la vía pública”.

Tras concretar el robo, los atacantes huyeron en dirección desconocida, mientras la víctima fue trasladada a un centro asistencial.

Por su parte, el capitán Nicolás Painepi, oficial de ronda Oriente de Carabineros, detalló que al llegar al sitio del suceso se prestó auxilio inmediato al afectado, y precisó que al menos dos de los involucrados estaban armados, uno con una pistola y otro con un arma larga tipo subametralladora Uzi, siendo este último quien habría efectuado el disparo.

En paralelo, la PDI realiza diligencias para establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables.

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