Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy martes 5 de mayo en Santiago / KARIN POZOAGENCIAUNO

Durante este martes continuarán las fiscalizaciones en las calles de la capital, producto de la implementación de la restricción vehicular 2026.

La medida se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), el cual busca disminuir la contaminación ambiental en la región Metropolitana.

Quienes no cumplan esta normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000 para el infractor).

¿Qué vehículos no pueden circular hoy martes 5 de mayo en Santiago?

La restricción vehicular se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

La medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.

De esta manera, los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy martes 5 de mayo son:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 0 y 1 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3 .

. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 0, 1, 2 y 3 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 0 y 1 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3 .

. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3.