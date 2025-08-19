;

Alexis Sánchez vuelve a jugar con Udinese en amistoso ante equipo de la Serie D: el resultado sorprende

El delantero chileno volvió las canchas después de más de dos meses sin jugar un partido oficial.

Bastián Lizama

Después de más de dos meses sin jugar un partido oficial, Alexis Sánchez volvió a las canchas con la camiseta de Udinese y vio acción este martes en un duelo amistoso frente a Cjarlins Muzane, equipo de la Serie D de Italia.

El delantero nacional fue suplente e ingresó al minuto 57 del segundo tiempo en un equipo que tuvo a los jugadores que ayer lunes no participaron del triunfo ante Carrarese por la Copa Italia. Para su mala fortuna, el cuadro de Friuli cayó por 3-2.

El otro chileno en el conjunto bianconeri, Damián Pizarro, también entró en el inicio del complemento, aunque tampoco pudo aportar para evitar la dura derrota ante el modesto elenco de la cuarta categoría italiana.

Lo cierto es que el regreso de Alexis Sánchez se produce a pocos días del inicio de la Serie A. Udinese debutará el próximo lunes 25 de agosto frente al Hellas Verona, encuentro que podría dar luces sobre el futuro del goleador histórico de La Roja.

Por ahora, todo indica que el tocopillano continuaría su carrera en Italia, pese a los rumores de un posible traspaso durante el mercado de fichajes y su distanciamiento con el técnico Kosta Runjaic.

