Max Moraga entre nueva medalla para Chile tras brillar en el decatlón de los Juegos Panamericanos Junior 2025

La delegación nacional ya suma 38 preseas en las competencias realizadas en Paraguay.

Javier Catalán

Daniel Ramírez

Team Chile

Team Chile / Oscar Munoz Badilla

Sigue el paso triunfante del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que en la jornada de este martes volvió a sumar medallas.

Max Moraga se quedó con el bronce en el decatlón, siendo superado únicamente por el venezolano Carlos Córdoba y el cubano Josmi Sánchez.

Dentro de las diez pruebas que componen la competencia, en la que más destacó el chileno fue en los 400 metros planos, donde finalizó en la primera posición con un tiempo de 47.77 segundos.

Además, sumó tres segundos lugares en lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y en los 1.500 metros, aunque poco pudo hacer ante el representante de Cuba, que se consagró en tres de las diez disciplinas.

Con esta nueva presea, el Team Chile alcanza un total de 38 medallas, ubicándose en el sexto lugar del medallero por países de los Juegos Panamericanos Junior 2025, con un desglose de 14 oros, 9 platas y 15 bronces.

