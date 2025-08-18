Chile se impone ante Estados Unidos y se queda con el bronce en el hockey césped de los Panamericanos Junior 2025
La delegación nacional ya suma 36 medallas en su participación en Asunción.
El paso del Team Chile por los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 continúa entregando alegrías a la delegación nacional.
Durante la tarde de este lunes, la selección chilena de hockey se quedó con la medalla de bronce tras vencer por 4-2 a Estados Unidos en el partido por el tercer lugar.
El equipo nacional fue superior desde el inicio sobre los norteamericanos, dominando la posesión y plasmando ese control en el marcador.
Para Los Diablos Junior, que venían de caer en semifinales ante Argentina, anotaron Javier Vargas, Tomás Hasson, Felipe Duisberg y Vicente Wilhelmy.
Con esta nueva presea, el Team Chile alcanza un total de 36 medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025, con un desglose de 14 oros, 9 platas y 13 bronces.