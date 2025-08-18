Chile se impone ante Estados Unidos y se queda con el bronce en el hockey césped de los Panamericanos Junior 2025

El paso del Team Chile por los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 continúa entregando alegrías a la delegación nacional.

Durante la tarde de este lunes, la selección chilena de hockey se quedó con la medalla de bronce tras vencer por 4-2 a Estados Unidos en el partido por el tercer lugar.

El equipo nacional fue superior desde el inicio sobre los norteamericanos, dominando la posesión y plasmando ese control en el marcador.

Para Los Diablos Junior, que venían de caer en semifinales ante Argentina, anotaron Javier Vargas, Tomás Hasson, Felipe Duisberg y Vicente Wilhelmy.

Con esta nueva presea, el Team Chile alcanza un total de 36 medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025, con un desglose de 14 oros, 9 platas y 13 bronces.