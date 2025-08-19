Chile femenino vence por penales a Uruguay y se queda con el bronce del hockey césped en los Panamericanos Junior

El paso del Team Chile por los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 sigue dejando medallas.

Durante la jornada de este martes, la selección nacional femenina de hockey césped se quedó con el bronce tras vencer a Uruguay en el partido por el tercer lugar.

Las Diablas, que venían de caer en semifinales ante Argentina, tuvieron un encuentro muy disputado frente a las charrúas, definiendo todo en los penales tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

En esa instancia, Chile supo manejar mejor los nervios y se impuso por 3-2. La polémica se instaló luego de que el árbitro anulara el último lanzamiento de las uruguayas.

Con esta nueva presea, el Team Chile alcanza un total de 37 medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025, con un desglose de 14 oros, 9 platas y 14 bronces.