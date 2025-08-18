Catalina Lorca se toma rápida revancha y logra medalla para Chile en los Juegos Panamericanos Junior / Team Chile

Este lunes, Catalina Lorca tuvo rápido premio a su traslado desde China a Paraguay para enfrentar a los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Luego de haber ganado la medalla de bronce en los World Games en Chengdú debutó en el patín carrera de Asunción con un cuarto lugar en los 200 metros meta contra meta.

Sin embargo, horas más tarde, la deportista de 20 años tuvo revancha y obtuvo el tercer lugar en los 1.000 metros sprint individual.

Con un tiempo de 1 minuto, 35 segundos y 920 centésimas, Catalina Lorca se quedó con el bronce, solo superada por la colombiana Kollin Castro y la venezolana Wilmary Toro.

“Estoy muy contenta. Es una medalla que costó que saliera. El cuerpo viene cansado y todo eso, con competidoras tan fuertes además, pero se sacó adelante. Me tocó salir desde la segunda fila, pero en los 1.000 metros puede pasar cualquier cosa”, recalcó la patinadora en diálogo con ADN Deportes en Asunción.

Pudo ser un lunes con otra medalla para Chile en el patín carrera, pero Gabriel Reyes perdió el bronce en la misma prueba ante el colombiano Santiago Vásquez por menos de una décima de segundo.