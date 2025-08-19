;

VIDEO. El lamentable espectáculo de Peñarol arriba de su avión camino a Buenos Aires: Brayan Cortés fue protagonista lejano

Los uruguayos se trasladaron hasta Argentina en un vuelo charter, pero su comportamiento debo bastante que desear.

Gonzalo Miranda

El plantel de Peñarol camino a Buenos Aires

La Copa Libertadores da para todo, y de ello otra prueba se vivió en las últimas horas, esto luego de que Aerolíneas Argentinas denunciara un grave comportamiento de la delegación de Peñarol.

Pasa que el plantel uruguayo arrendó un vuelo charter rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Racing por la revancha de 8vos de final de la Copa Libertadores, y en vuelo de 55 minutos, el comportamiento de los uruguayos fue dantesco.

Fueron las propias redes sociales de la Aerolínea quienes compartieron imágenes del lamentable espectáculo que dieron los ‘charrúas’: “Dale alegría, alegría a mi corazón, la Copa Libertadores es mi obsesión”, cantaron los jugadores del ‘Manya’.

No contentos con ello, uno de los jugadores del plantel se subió a los asientos para saltar y grita, lo que generó el llamado de atención por parte del personal del vuelo. La advertencia no fue tomada en cuenta y continuaron el show, con un Brayan Cortés mirando de lejos, pero también participando.

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, escribió Aerolíneas Argentinas en sus redes sociales.

