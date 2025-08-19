;

Aníbal Mosa descarta ofertas por Cepeda y confirma posible salida de Alan Saldivia: “Estamos dispuestos a que parta”

“Está nuestro gerente general con el representante de Alan, conversando sobre la contrapropuesta para enviarla al Houston” afirmó el presidente de los albos.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

La salida de Jorge Almirón finalmente fue acordada por el directorio de Blanco y Negro durante la junta de este martes, pero el entrenador no sería el único en dejar a los albos tras la asamblea.

Aníbal Mosa confirmó que recibieron una oferta por Alan Saldivia, la cual también fue analizada por los accionistas durante la jornada y que parece ir bien encaminada.

Recibimos una propuesta por Alan Saldivia del Houston Dynamo, la cual fue exhibida al directorio y que no nos satisfizo, pero hemos hecho una contraoferta”, señaló el mandamás albo.

Revisa también:

ADN

“Está nuestro gerente general con el representante de Alan, conversando sobre la contrapropuesta para enviarla al Houston. Si ellos aceptan, comenzarán los procedimientos del traspaso. Estamos dispuestos a que parta bajo las condiciones que fijó el directorio”, agregó.

Mosa también fue consultado por Lucas Cepeda, otro de los jugadores que podría recibir ofertas desde el extranjero, aunque finalmente el presidente de Blanco y Negro descartó alguna propuesta. “Por Lucas Cepeda no hay nada”, sentenció.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad