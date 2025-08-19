Aníbal Mosa descarta ofertas por Cepeda y confirma posible salida de Alan Saldivia: “Estamos dispuestos a que parta”

La salida de Jorge Almirón finalmente fue acordada por el directorio de Blanco y Negro durante la junta de este martes, pero el entrenador no sería el único en dejar a los albos tras la asamblea.

Aníbal Mosa confirmó que recibieron una oferta por Alan Saldivia, la cual también fue analizada por los accionistas durante la jornada y que parece ir bien encaminada.

“Recibimos una propuesta por Alan Saldivia del Houston Dynamo, la cual fue exhibida al directorio y que no nos satisfizo, pero hemos hecho una contraoferta”, señaló el mandamás albo.

“Está nuestro gerente general con el representante de Alan, conversando sobre la contrapropuesta para enviarla al Houston. Si ellos aceptan, comenzarán los procedimientos del traspaso. Estamos dispuestos a que parta bajo las condiciones que fijó el directorio”, agregó.

Mosa también fue consultado por Lucas Cepeda, otro de los jugadores que podría recibir ofertas desde el extranjero, aunque finalmente el presidente de Blanco y Negro descartó alguna propuesta. “Por Lucas Cepeda no hay nada”, sentenció.