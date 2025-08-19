;

AUDIO. Pablo Milad anticipa los próximos pasos de La Roja: “La idea es proyectar a los jugadores para el Mundial 2030″

El presidente de la ANFP, conversó en exclusiva con ADN Deportes sobre los próximos desafíos de la selección chilena.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Pablo Milad en conversación con ADN Deportes

Pablo Milad en conversación con ADN Deportes

Durante la tarde de este martes, Universidad Católica inauguró el Claro Arena, lo que motivó la llegada de importantes actores del fútbol chileno a San Carlos de Apoquindo.

Uno de los asistentes fue Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien conversó en exclusiva con ADN Deportes acerca del renovado recinto deportivo y los nuevos rumbos de la selección chilena.

“Son instalaciones de vanguardia. Me alegra también que tiene toda la tecnología en seguridad que nosotros estamos impulsando. Felicito a Universidad Católica por tener este estadio de gran nivel”, comenzó diciendo el dirigente.

Luego, al ser consultado sobre los elevados precios de las entradas para el encuentro ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias, señaló: “no podemos contentar a todo el mundo. Hay un alto costo de organización y de todos los trabajos previos a los partidos. Esperamos tener una mejor versión con Nicolás Córdova a la cabeza”.

“La idea es proyectar a los jugadores para el Mundial 2030 y empezar a trabajar con mucha tranquilidad. Lo más importante va a ser el nivel internacional que puedan alcanzar y la proyección europea que logren tener”, agregó.

Respecto al nuevo entrenador de La Roja, Milad sentenció: “eso se está viendo con calma. Felipe Correa ya está revisando diferentes técnicos, pero hay que esperar. Las decisiones se tienen que tomar con los pies sobre la tierra y evaluando el perfil de técnico que se necesita”.

