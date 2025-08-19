;

Diputado del Partido Republicano José Carlos Meza sufre encerrona en Recoleta: fue amenazado con armas de fuego

El parlamentario estaba junto a su sobrina cuando fue abordado violentamente por cuatro delincuentes.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante la noche del lunes, el diputado del Partido Republicano José Carlos Meza fue víctima de un violento asalto en las inmediaciones de la estación de Metro Vespucio Norte, en el límite de las comunas de Recoleta y Huechuraba.

En concreto, el parlamentario se encontraba junto a su sobrina cuando fueron abordados por cuatro sujetos armados, quienes lo intimidaron y le robaron el vehículo.

“Fui víctima, junto con mi sobrina, de un violento robo. En la salida del Metro Américo Vespucio, aproximadamente cuatro sujetos armados nos abordaron y de forma violenta nos bajaron del auto y se llevaron el vehículo”, dijo.

En ese contexto, enfatizó en que “esto tiene que parar. No es posible que no podamos ir a buscar a un ser querido. No es posible que no podamos salir de un metro tranquilos sin que un delincuente, sin que un criminal, nos ataque”.

Carabineros informó que ya se encuentran revisando las cámaras de vigilancia del sector para dar con el paradero de los responsables, mientras la investigación quedó a cargo del Ministerio Público

