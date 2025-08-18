Muerte del “Rey de Meiggs”: prisión preventiva para “Tío Lukas” y otro imputado en caso de homicidio por encargo / VICTOR HUENANTE

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva de dos nuevos imputados por el homicidio del comerciante José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”. Se trata de R.V.V.P (32) y J.G.N (22), detenidos el viernes por presuntos vínculos con la organización criminal “Los Ñaños”.

En la audiencia de este lunes, la Fiscalía solicitó la medida cautelar más gravosa para ambos, petición que fue acogida por el tribunal. El apodado “Tío Lukas”, fue formalizado por asociación criminal, homicidio calificado, sustracción de menores y usurpación reiterada. A otro se le imputó asociación criminal y homicidio calificado. La magistratura estimó que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El operativo y la estructura investigada

Las detenciones se produjeron en un megaoperativo de la PDI en un edificio de calle Inglaterra, comuna de Independencia, inmueble donde, según la investigación, “Los Ñaños” operaban actividades ilícitas como comercio sexual y tráfico de drogas. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, R.V.V.P habría actuado como intermediario entre quien ordenó el crimen y los tres sicarios, además de facilitar las armas.

A las aprehensiones se suma la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, venezolano que estaba prófugo tras haber sido liberado por error pese a registrar una orden de prisión preventiva. La liberación irregular es investigada por el Ministerio Público y mantiene suspendidos a la jueza Irene Rodríguez (8° Juzgado de Garantía) y a dos funcionarios administrativos.

Estado de la causa

Con estas diligencias, ya son cinco los detenidos en Chile, entre ellos Neomar Arismendi Duarte, Yonder Blanco Véliz y Wilson Verdugo Díaz. Este último, empresario hípico y gastronómico, es sindicado como el autor intelectual del asesinato, por el que se habría ofrecido un pago de $30 millones. La investigación continúa para precisar roles, financiamiento y trazabilidad de armas.