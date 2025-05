Durante la sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados dedicada al análisis del caso Procultura, se produjo un tenso episodio entre los parlamentarios Jaime Naranjo (PS) y José Carlos Meza (Partido Republicano), que derivó en una sanción disciplinaria para el primero.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, mientras la presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, intervenía ante el hemiciclo.

Según denunció Meza, Naranjo lo agredió físicamente: “Estaba en el teléfono teniendo una conversación con mi mamá, se acerca, me golpea fuertemente en el hombro, me zamarrea y cuando me doy vuelta, él me alcanza a decir algo del estilo ‘te voy a traer un documento’”.

Sin embargo, según el registro al que tuvo acceso a ADN.cl, se muestra que el contacto fue breve y se limitó a un toque rápido en el hombro, sin mayores signos de agresividad o forcejeo, contradiciendo la gravedad de la denuncia.

Tras el hecho, Meza se levantó visiblemente molesto, provocando la suspensión momentánea de la sesión y la reacción de su bancada. En respuesta, la Comisión de Ética de la Cámara decidió sancionar a Jaime Naranjo con una multa equivalente al 15% de su dieta parlamentaria y le prohibió intervenir en seis sesiones consecutivas.