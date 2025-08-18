;

VIDEO. Robo de recién nacida desde hospital en Coronel: liberan imágenes del momento en que madre sustrae a lactante

Según los antecedentes policiales, la mujer habría agredido a un matrón mientras escapaba, acción en la que contó con la ayuda de un hombre adulto.

Nelson Quiroz

Una grave situación se registró en el Hospital San José de Coronel luego de que una madre sustrajera a su hija recién nacida desde la unidad de neonatología.

La lactante, que padece una enfermedad y requiere atención médica, fue retirada por la mujer pese a que horas antes el tribunal había decretado una orden de alejamiento en su contra.

De acuerdo con información policial, la mujer habría golpeado a un matrón durante la huida, en la que fue asistida por un hombre adulto. Posteriormente, ambos fueron vistos abordando un vehículo que los esperaba en las afueras del recinto. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Carabineros inició un operativo de búsqueda para dar con la madre y la recién nacida, mientras que el hospital activó los protocolos de seguridad correspondientes. La situación genera especial preocupación, ya que la bebé necesita cuidados médicos debido a su estado de salud.

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a entregar cualquier información que pueda contribuir a ubicar a la menor y asegurar su bienestar.

