Desbaratan banda dedicada al robo y venta de camiones clonados: hay 28 detenidos y 98 vehículos incautados

El operativo incluyó allanamientos en 40 casas, la mayoría en San Bernardo, y otras en Arica, Tarapacá, Valparaíso, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

Cristóbal Álvarez

Durante la madrugada del martes, un operativo encabezado por la Fiscalía Occidente y la PDI terminó con la detención de 28 personas y la incautación de 98 vehículos, entre ellos camiones, retroexcavadoras, grúas y automóviles.

La investigación logró determinar que la banda se dedicaba desde al menos el año 2020 al robo de camiones con grúas hidráulicas y maquinaria pesada. Luego los trasladaban a parcelas en la Región de Valparaíso, donde les borraban el número de chasis y motor, para después darles una nueva identidad usando documentos de vehículos siniestrados comprados en remates.

En ese contexto, y una vez obtenían una nueva documentación, arrendaban o vendían los vehículos como si fueran legales.

Además, creaban empresas falsas para esconder el dinero obtenido con estos delitos y usaban a familiares como prestanombres. El operativo incluyó allanamientos en 40 casas, la mayoría en San Bernardo, y otras en Arica, Tarapacá, Valparaíso, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. También, se incautaron nueve armas de fuego, una de ellas inscrita.

Los delitos que se investigan incluyen asociación criminal, robo con intimidación, robo en lugar no habitado, receptación de vehículos y especies robadas, falsificación de documentos, uso de facturas falsas, evasión de impuestos, extorsión y lavado de dinero.

La Fiscalía también pidió congelar 140 productos bancarios relacionados con la banda, entre ellos más de 50 cuentas corrientes.

Finalmente, en una arista se investiga si algunos funcionarios municipales de tránsito ayudaban a la banda, entregando permisos de circulación a los vehículos clonados a cambio de pagos que iban entre $100 mil y $200 mil por cada caso.

Las 28 personas detenidas —24 hombres y 4 mujeres— serán formalizadas este jueves 21 de agosto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

