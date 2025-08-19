Tras aumento de homicidios de NNA: Gobierno lanza plan para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales

El Gobierno puso en marcha un plan especial para prevenir que organizaciones criminales sigan reclutando a menores de edad para cometer distintos delitos asociados, los que han ido en aumento este último año.

En concreto, un grupo de trabajo, formado por distintas instituciones y sus equipos, buscarán enfrentar el alza de homicidios de menores de edad en contexto de disputas entre crimen organizado.

Esta estrategia será liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y partirá con acciones específicas en comunas que presentan mayor riesgo. Una de las prioridades será identificar en qué delitos participan con más frecuencia los menores, para enfocar mejor las intervenciones.

“ Aquí hay un mercado ilegal que utiliza niños para cometer delitos. Entonces tenemos que revisar y tenemos algunos datos que tienen que ver con en qué tipo de delitos participan niños, niñas y jóvenes”, explicó la subsecretaria Leitao.

En ese contexto, según cifras del Gobierno, en lo que va de 2025, se han registrado 76 homicidios consumados cuyas víctimas fueron menores de edad. Esto representa un aumento del 15,2 % en comparación con el año pasado, cuando hubo 66 casos. De esos 76 crímenes, 33 están directamente relacionados con hechos delictivos organizados.

Conforme a los datos entregados, las muertes de menores representan el 6,3 % del total de homicidios registrados este año.

“Abordar la prevención”

El plan tendrá cuatro etapas y comenzará con intervenciones en entre seis y diez comunas del país. En esos lugares se crearán comités locales de prevención, donde participarán autoridades, servicios públicos y organizaciones del barrio.

Por su parte, el defensor nacional de la Niñez, Anuar Quesille, que también participa en esta instancia, abordó el debate legislativo que busca aumentar las penas para adolescentes: “Estamos conscientes y seguros de que esta medida no tiene efectos disuasivos. Es una política que no va a producir el efecto deseado, que es disminuir los delitos cometidos por adolescentes”.

“Se debe atacar el delito con fuerza, pero también abordar las causas desde la prevención”, indicó.