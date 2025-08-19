;

Tras aumento de homicidios de NNA: Gobierno lanza plan para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales

En lo que va de 2025, se han registrado 76 homicidios consumados cuyas víctimas fueron menores de edad.

Cristóbal Álvarez

Tamara Aranda

Tras aumento de homicidios de NNA: Gobierno lanza plan para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales

Tras aumento de homicidios de NNA: Gobierno lanza plan para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales

03:55

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Gobierno puso en marcha un plan especial para prevenir que organizaciones criminales sigan reclutando a menores de edad para cometer distintos delitos asociados, los que han ido en aumento este último año.

En concreto, un grupo de trabajo, formado por distintas instituciones y sus equipos, buscarán enfrentar el alza de homicidios de menores de edad en contexto de disputas entre crimen organizado.

Esta estrategia será liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y partirá con acciones específicas en comunas que presentan mayor riesgo. Una de las prioridades será identificar en qué delitos participan con más frecuencia los menores, para enfocar mejor las intervenciones.

Revisa también:

ADN

Aquí hay un mercado ilegal que utiliza niños para cometer delitos. Entonces tenemos que revisar y tenemos algunos datos que tienen que ver con en qué tipo de delitos participan niños, niñas y jóvenes”, explicó la subsecretaria Leitao.

En ese contexto, según cifras del Gobierno, en lo que va de 2025, se han registrado 76 homicidios consumados cuyas víctimas fueron menores de edad. Esto representa un aumento del 15,2 % en comparación con el año pasado, cuando hubo 66 casos. De esos 76 crímenes, 33 están directamente relacionados con hechos delictivos organizados.

Conforme a los datos entregados, las muertes de menores representan el 6,3 % del total de homicidios registrados este año.

“Abordar la prevención”

El plan tendrá cuatro etapas y comenzará con intervenciones en entre seis y diez comunas del país. En esos lugares se crearán comités locales de prevención, donde participarán autoridades, servicios públicos y organizaciones del barrio.

Por su parte, el defensor nacional de la Niñez, Anuar Quesille, que también participa en esta instancia, abordó el debate legislativo que busca aumentar las penas para adolescentes: “Estamos conscientes y seguros de que esta medida no tiene efectos disuasivos. Es una política que no va a producir el efecto deseado, que es disminuir los delitos cometidos por adolescentes”.

“Se debe atacar el delito con fuerza, pero también abordar las causas desde la prevención”, indicó.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad