Carabineros desarticula red de tráfico de drogas en Cerrillos con amplio operativo policial

Un procedimiento en la RM permitió la detención de siete personas, entre ellas dos menores de edad, y la incautación de drogas, armas y un vehículo con placas adulteradas.

Verónica Villalobos

Santiago

Carabineros, a través de la SIP de la 34ª Comisaría Vista Alegre y con apoyo del GOPE, allanó dos domicilios en Cerrillos la noche del sábado.

El operativo culminó con la incautación de aproximadamente 10 kilos de distintas drogas, un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y mercancía falsificada.

El capitán Luis Cofré, de la Prefectura Santiago Rinconada, explicó que el procedimiento permitió también recuperar un vehículo con patentes cambiadas.

“Se logró la incautación de un vehículo, el cual se encontraba con patentes cambiadas, como asimismo droga correspondiente aproximadamente a 10 kg de diferentes sustancias (…) como asimismo armamentos y munición”, detalló.

Los siete detenidos, cinco adultos y dos menores de edad, algunos con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su formalización.

