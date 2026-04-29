VIDEOS. “Zanahoria” Pérez obra el milagro: Palestino rescata un impensado empate ante Gremio en Copa Sudamericana

El arquero de los “árabes” contuvo tres penales consecutivos y salvó a Palestino de irse sin puntos ante los brasileños.

Javier Catalán

Este miércoles, Palestino rescató un empate ante Gremio por la Copa Sudamericana que, por las circunstancias del encuentro, terminó siendo muy valioso. Sin embargo, poco le sirve en su misión de avanzar de ronda.

A los 13 minutos, lo que parecía un gol seguro para el “Tricolor de Pampas” fue evitado de manera milagrosa por Sebastián Pérez.

Tras un penal sancionado a favor de la visita, el “Zanahoria” se hizo gigante y detuvo hasta tres veces los remates de Carlos Vinícius. Los dos primeros debieron repetirse por adelantamiento del arquero chileno, pero en la tercera oportunidad volvió a contener, esta vez de forma válida.

ADN

Gremio tuvo otra ocasión clara en el segundo tiempo e incluso llegó a marcar mediante Carlos Vinícius, pero su mala noche continuó, ya que el gol fue anulado tras revisión del VAR por una mano previa.

Cuando restaban pocos minutos para el final, Fernando Meza fue expulsado con roja directa y, por centímetros, evitó cometer otro penal a favor del conjunto brasileño.

Con este empate, Palestino se mantiene en el fondo del Grupo F de la Copa Sudamericana con apenas dos puntos, mientras que Gremio escaló al segundo lugar con cuatro unidades.

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad