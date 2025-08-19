;

Delincuentes lo habrían asaltado días antes: el dramático testimonio de la familia del hombre asesinado en Curacaví

Los familiares acusan que podrían ser los mismos delincuentes que días antes ya habían ingresado a la vivienda de la víctima.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGOLa brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO La brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

La mañana de este martes, familiares del hombre asesinado en Curacaví entregaron un dramático testimonio y realizaron una confesión que podría dar indicios sobre los autores del crimen.

Todo esto luego de un asalto en la comuna de Curacaví, que terminó con la muerte de un hombre de 44 años, identificado como Michael Peñaloza. El hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas, cuando tres sujetos armados llegaron hasta una parcela con la intención de robar.

Según los primeros antecedentes, la víctima se encontraba junto a su familia cuando los asaltantes intentaron sustraer su vehículo. Al resistirse, fue atropellado por los delincuentes, quienes huyeron del lugar en el automóvil robado.

El padre de la víctima sostuvo que días antes ya habían ingresado a la misma parcela: “El jueves vinieron, robaron dos televisores, la llave y millones de pesos, y ahí quedó. Yo creo que fueron los mismos que volvieron. Él hizo la denuncia respectiva, vinieron los carabineros, pero nada. Después incluso pusieron cámaras, las cámaras estaban operativas, avisaron cuando entraron los delincuentes. Los carabineros se fueron y ellos volvieron”, confesó.

En la misma línea, un primo de Peñaloza indicó que “acá hay tres hechos delictuales. Hace cinco días habían entrado a robar, se llevaron cosas y entre ellas la copia de la llave. Ahora volvieron por la camioneta. La semana pasada él incluso cambió la chapa, pero volvieron igual. Carabineros llegó a las cuatro de la mañana, se fue y después pasó todo. Era un condominio con cámaras, seguro, pero ellos se escondieron”.

Carabineros trabaja en el sitio del suceso realizando pericias y mantiene patrullajes en la Ruta 68 y caminos rurales del sector para dar con los responsables.

