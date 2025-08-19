Desaforado diputado Calisto responde a vuelco en su candidatura: “Yo no represento ni a la izquierda ni a la derecha”

El diputado Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas) se sumó como independiente a la carrera senatorial por la Región de Aysén, apoyado por la “lista alternativa” del oficialismo, liderada por la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista.

Esto, que generó dudas, se da tras quedar fuera del pacto parlamentario entre Demócratas y Chile Vamos. El parlamentario sostuvo que la UDI se opuso a cederle un cupo, aludiendo a su desafuero vigente por imputaciones de fraude al Fisco.

En esa línea, Calisto abordó su situación parlamentaria: “Desde Aysén estamos enfrentados a las decisiones que toma la élite política santiaguina , la cual no lee lo que ocurre en los territorios, aquí se lee la política desde la izquierda y la derecha”, consignó Emol.

“No represento ni a la izquierda ni a la derecha”

Consultado sobre su decisión de unirse a una lista oficialista mientras forma parte de una bancada de oposición, el diputado enfatizó que “yo no represento ni a la izquierda ni a la derecha, represento en este Congreso a la gente de Aysén”.

Respecto a quién apoyará en la elección presidencial, indicó que “vamos a apoyar al candidato que represente temas que sean en beneficio de las regiones extremas ”.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto confirmó que continuará en la bancada de Demócratas, afirmando que el partido que lidera la senadora Ximena Rincón “se portó muy bien, yo agradezco la lealtad”.