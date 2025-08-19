;

Presidente Boric insta a diputados a aprobar proyecto de fin al CAE: “Gran parte de la derecha nos notificó que votará en contra”

La iniciativa se votará este miércoles en la Cámara de Diputados. Ante esto, el mandatario llamó a que voten “pensando en las familias, no en sus intereses de corto plazo”.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

En medio del inicio de las obras de la Línea 9 del Metro de Santiago, el Presidente Gabriel Boric se refirió al proyecto que crea un nuevo instrumento de Financiamiento a la Educación Superior (FES) y que pone fin al CAE.

Desde la comuna de La Pintana, el mandatario llamó a los parlamentarios a aprobar esta iniciativa, la cual se vota mañana miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados.

“No tenemos certeza de si se va a aprobar o no, porque gran parte de la derecha nos ha notificado que va a votar en contra”, dijo.

“Voten pensando en las familias”

En esa línea, añadió: “Queremos decirle a los parlamentarios que voten con el corazón en la mano pensando en las familias, no en sus intereses de corto plazo, porque esta deuda pesada que han tenido tantas familias es algo que tenemos que terminar”.

“Tenemos que hacer justicia para esos ya no estudiantes, sino familias que han pagado más de tres veces el valor de su carrera”, cerró el Presidente Gabriel Boric.

