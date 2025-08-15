;

Desaforado diputado Calisto lanza candidatura independiente al Senado por Aysén y arremete contra Chile Vamos

El parlamentario agradeció a Demócratas y defendió la presunción de inocencia en medio de su desafuero.

El desaforado diputado Miguel Ángel Calisto confirmó que postulará como independiente a un escaño del Senado por la Región de Aysén, tras cuestionar a Chile Vamos por, a su juicio, no abrir espacio a la plataforma de Demócratas y privilegiar acuerdos con sectores más a la derecha.

Calisto señaló que Chile Vamos “está perdiendo una oportunidad de crecer hacia el centro”, y sostuvo que desde el inicio no se comprendió el rol que el Partido Demócratas podía jugar dentro de la alianza. Añadió que para la coalición “es más cómodo mirar hacia la extrema derecha” que hacia un electorado moderado.

El parlamentario recordó que la UDI se opuso a cederle un cupo al Senado por Aysén, aludiendo a su desafuero vigente por imputaciones de fraude al Fisco. Frente a ese escenario, resolvió competir al margen de la lista de Chile Vamos y Demócratas.

Inscripción y lealtades declaradas

El legislador indicó que reunirá las 203 firmas necesarias para inscribir su postulación por la circunscripción 14. Afirmó que su “única lealtad” será con la ciudadanía de Aysén y que no dependerá de “cúpulas políticas” en Santiago.

Calisto enfatizó que no pretende afectar las conversaciones entre Demócratas y Chile Vamos y agradeció a su partido por el respaldo y por defender principios como la presunción de inocencia. También dirigió un mensaje a sus electores de Aysén, resaltando el apoyo recibido en tres procesos electorales previos.

Efectos en la negociación parlamentaria

El anuncio allana la posibilidad de que Chile Vamos y Demócratas avancen en un acuerdo para la lista parlamentaria. En ese marco, las directivas de ambas colectividades se reunieron este viernes en la sede de Renovación Nacional para continuar las definiciones.

El diputado cerró reiterando su compromiso con los habitantes de la región y asegurando que su candidatura buscará representar a un electorado de centro, con foco en las prioridades locales de Aysén.

