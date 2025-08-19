Jorge Almirón vive sus últimas horas como técnico de Colo Colo. Si bien el anuncio de su salida se retrasó por una nueva polémica al interior de Blanco y Negro, el fin de su ciclo ya es un hecho y se espera que este martes se oficialice su partida del Estadio Monumental.

A la espera del comunicado de los albos, en las últimas horas se dio conocer un particular diálogo que sostuvo el DT argentino con Lucas Cepeda durante el partido del pasado fin de semana ante Universidad Católica, que terminó con una humillante derrota por 4-1 en Macul.

Un video difundido por TNT Sports captó al entrenador y al extremo dialogando al borde de la cancha durante el primer tiempo, cuando el marcador ya estaba 3-0 abajo para el “Cacique”.

En plena debacle, Almirón intentaba darle indicaciones desde la zona técnica, pero el jugador se mostró visiblemente molesto y le respondió: “Dale, profe”, mientras el técnico continuaba hablándole con la mano tapando su boca.