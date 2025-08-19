¿Vuelve al Monumental? Claudio Borghi responde a rumores sobre su posible regreso a Colo Colo

A la espera de que se oficialice la salida de Jorge Almirón, Colo Colo deberá abocarse a la búsqueda de un nuevo entrenador y entre los nombres que han surgido como eventuales candidatos, aparece el de Claudio Borghi.

Al respecto, el propio “Bichi” salió a aclarar la ola de rumores y abordó su posible regreso a los albos en el programa F90 de ESPN: “No, no me han llamado de Colo Colo. Hoy sí me llamó muchísima gente, amigos en este tren de ‘yo llevo las maletas’“.

El extécnico del “Cacique” también bromeó con la opción de asumir el cargo junto a su compañero Marcelo Barticciotto. “Mirá si nosotros ahora, fuera de chiste, decimos ‘vamos’... ¡Dejamos la cagá!”, dijo entre risas.

No obstante, más allá del humor, Borghi advirtió sobre el nuevo DT que tome las riendas del club: “Cualquier entrenador que venga va a decir ‘Encontré el plantel muy bajo anímicamente, físicamente no están para lo que yo quiero, necesito refuerzos’”.

“Después te quedan cinco o seis partidos y se termina el campeonato. ¿Qué pasa si un nuevo entrenador no consigue en esos partidos restantes buenos resultados? Jugando como lo está haciendo, no es tan fácil llegar a una copa internacional”, agregó.

Por último, Claudio Borghi remarcó que no le agrada la idea de un interinato para Colo Colo. “Dos partidos para un interino con Palestino y la U, no es algo fácil. El último interinato que hubo fue Gualberto Jara. Le pusieron como objetivo una copa internacional y el equipo peleó el descenso”, concluyó.