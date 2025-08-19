;

¿Vuelve al Monumental? Claudio Borghi responde a rumores sobre su posible regreso a Colo Colo

El exentrenador se refirió a la opción de volver a dirigir al “Cacique”.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / FABRICE COFFRINI

A la espera de que se oficialice la salida de Jorge Almirón, Colo Colo deberá abocarse a la búsqueda de un nuevo entrenador y entre los nombres que han surgido como eventuales candidatos, aparece el de Claudio Borghi.

Al respecto, el propio “Bichi” salió a aclarar la ola de rumores y abordó su posible regreso a los albos en el programa F90 de ESPN: “No, no me han llamado de Colo Colo. Hoy sí me llamó muchísima gente, amigos en este tren de ‘yo llevo las maletas’“.

Revisa también:

ADN

El extécnico del “Cacique” también bromeó con la opción de asumir el cargo junto a su compañero Marcelo Barticciotto. “Mirá si nosotros ahora, fuera de chiste, decimos ‘vamos’... ¡Dejamos la cagá!”, dijo entre risas.

No obstante, más allá del humor, Borghi advirtió sobre el nuevo DT que tome las riendas del club: “Cualquier entrenador que venga va a decir ‘Encontré el plantel muy bajo anímicamente, físicamente no están para lo que yo quiero, necesito refuerzos’”.

“Después te quedan cinco o seis partidos y se termina el campeonato. ¿Qué pasa si un nuevo entrenador no consigue en esos partidos restantes buenos resultados? Jugando como lo está haciendo, no es tan fácil llegar a una copa internacional”, agregó.

Por último, Claudio Borghi remarcó que no le agrada la idea de un interinato para Colo Colo. “Dos partidos para un interino con Palestino y la U, no es algo fácil. El último interinato que hubo fue Gualberto Jara. Le pusieron como objetivo una copa internacional y el equipo peleó el descenso”, concluyó.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad