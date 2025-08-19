La dura crítica Diego Rivarola a Eduardo Vargas por su fallido regreso a la U: “Dicen ser ídolos, pero…”
El exdelantero de los azules cuestionó duramente a “Turboman” por su decisión de irse a Audax Italiano.
El fallido regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile sigue generando repercusiones. Esta vez, el ídolo de los azules, Diego Rivarola, tomó la palabra y lanzó un fuerte dardo en contra de “Turboman” por su decisión de irse a Audax Italiano.
“Azul Azul tenía las oportunidades de traerlo y deberían haberlo traído. Fue tan enredado todo que no puedes enjuiciar a un solo culpable porque no sabes si realmente fue, hay que ser honesto en eso”, comentó el exgoleador en diálogo con el podcast El Almanaque de Florete.
Revisa también:
En esa línea, el mendocino apuntó que “la gran culpa es de los dirigentes, pero también del jugador y del representante en esta pasada. Yo creo que todos tienen parte de culpa”.
Rivarola profundizó en la determinación del propio Vargas y fue claro en señalar que “cuando un jugador tiene realmente ganas de llegar a un equipo hace todo el esfuerzo por llegar, todo, hasta el económico. Pero cuando llegan a ese punto, no muchos están dispuestos a dejar de recibir millones por vestir una camiseta”.
“Hay muchos que hablan, conozco la historia de muchos y dicen que aman la camiseta, ser ídolos, pero cuando les toca se echan para atrás. Hay que tener cuidado”, sentenció el exariete de la U.