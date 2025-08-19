;

La dura crítica Diego Rivarola a Eduardo Vargas por su fallido regreso a la U: “Dicen ser ídolos, pero…”

El exdelantero de los azules cuestionó duramente a “Turboman” por su decisión de irse a Audax Italiano.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El fallido regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile sigue generando repercusiones. Esta vez, el ídolo de los azules, Diego Rivarola, tomó la palabra y lanzó un fuerte dardo en contra de “Turboman” por su decisión de irse a Audax Italiano.

“Azul Azul tenía las oportunidades de traerlo y deberían haberlo traído. Fue tan enredado todo que no puedes enjuiciar a un solo culpable porque no sabes si realmente fue, hay que ser honesto en eso”, comentó el exgoleador en diálogo con el podcast El Almanaque de Florete.

Revisa también:

ADN

En esa línea, el mendocino apuntó que “la gran culpa es de los dirigentes, pero también del jugador y del representante en esta pasada. Yo creo que todos tienen parte de culpa”.

Rivarola profundizó en la determinación del propio Vargas y fue claro en señalar que “cuando un jugador tiene realmente ganas de llegar a un equipo hace todo el esfuerzo por llegar, todo, hasta el económico. Pero cuando llegan a ese punto, no muchos están dispuestos a dejar de recibir millones por vestir una camiseta”.

“Hay muchos que hablan, conozco la historia de muchos y dicen que aman la camiseta, ser ídolos, pero cuando les toca se echan para atrás. Hay que tener cuidado”, sentenció el exariete de la U.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad