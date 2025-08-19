La dura crítica Diego Rivarola a Eduardo Vargas por su fallido regreso a la U: “Dicen ser ídolos, pero…”

El fallido regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile sigue generando repercusiones. Esta vez, el ídolo de los azules, Diego Rivarola, tomó la palabra y lanzó un fuerte dardo en contra de “Turboman” por su decisión de irse a Audax Italiano.

“Azul Azul tenía las oportunidades de traerlo y deberían haberlo traído. Fue tan enredado todo que no puedes enjuiciar a un solo culpable porque no sabes si realmente fue, hay que ser honesto en eso”, comentó el exgoleador en diálogo con el podcast El Almanaque de Florete.

En esa línea, el mendocino apuntó que “la gran culpa es de los dirigentes, pero también del jugador y del representante en esta pasada. Yo creo que todos tienen parte de culpa”.

Rivarola profundizó en la determinación del propio Vargas y fue claro en señalar que “cuando un jugador tiene realmente ganas de llegar a un equipo hace todo el esfuerzo por llegar, todo, hasta el económico. Pero cuando llegan a ese punto, no muchos están dispuestos a dejar de recibir millones por vestir una camiseta”.

“Hay muchos que hablan, conozco la historia de muchos y dicen que aman la camiseta, ser ídolos, pero cuando les toca se echan para atrás. Hay que tener cuidado”, sentenció el exariete de la U.