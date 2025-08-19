;

Corte acoge solicitud de extradición Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario del “Rey de Meiggs”

El sujeto, de nacionalidad venezolana, fue detenido el pasado sábado en Colombia.

Juan Castillo

Francisca Carvajal

Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de extradición y detención previa de Alberto Carlos Mejía Hernández, apuntado por ser el sicario del “Rey de Meiggs”.

El sujeto, de nacionalidad venezolana, fue detenido el pasado sábado en Colombia, tras un operativo internacional coordinado entre Carabineros, la PDI e Interpol.

Mejía se había fugado del país tras salir de la cárcel Santiago 1 por un “error humano”, hecho que está siendo investigado.

El fiscal del caso, Miguel Angel Orellana, señaló que “estamos muy satisfechos y en esperanzados por los resultados que hemos tenido este último tiempo”.

“En este caso, el trabajo interagencial ha sido fundamental: ha permitido realizar los requerimientos de asistencia penal internacional y las coordinaciones internacionales”, afirmó.

Ahora, solo resta esperar las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores para concretar la extradición desde Colombia a Chile de Alberto Carlos Mejía Hernández.

