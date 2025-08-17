;

Trasladan a Bogotá a sicario del “Rey de Meiggs” para iniciar proceso de extradición a Chile

Carabineros informó que la detención se concretó gracias a labores de inteligencia y cooperación internacional bajo una notificación roja de Interpol.

Nelson Quiroz

Policía de Colombia

Policía de Colombia

Este domingo, Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, fue trasladado desde Barrancabermeja a Bogotá, Colombia, para dar inicio al proceso de extradición hacia Chile.

La captura del prófugo se concretó gracias a un operativo internacional coordinado entre el Departamento OS9 de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Interpol de Colombia.

ADN

Vía X (ex Twitter).

Según informó Carabineros, la detención se logró mediante un exhaustivo trabajo de inteligencia y cooperación entre las autoridades de ambos países, en el marco de una notificación roja de Interpol.

ADN

Durante su tiempo prófugo, Mejía intentó despistar a las autoridades tiñéndose el cabello de rubio, pero fue identificado mediante huellas dactilares.

El traslado a la capital colombiana permitirá formalizar la solicitud de extradición, trámite que, según la legislación de ese país, debe iniciarse dentro de los cinco días posteriores a la detención (registrada el sábado 16 de agosto).

El subprefecto Juan Paillán García, agregado de la PDI en Colombia, explicó que desde Bogotá se continuará con los pasos legales para que el imputado enfrente la justicia chilena por homicidio calificado y otros delitos asociados.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la rapidez de la coordinación con Colombia, recordando que experiencias previas de extradición han sido “bastante expeditas” y que esperan un proceso similar con Mejía, que podría resolverse en cuestión de meses.

