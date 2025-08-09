;

Sicario del “Rey de Meiggs” estaría fugado en Argentina: emitieron alerta internacional para su captura

Medios argentinos reportan que Mejía Hernández habría escapado después de una liberación accidental.

Javiera Rivera

Alberto Carlos Mejía Hernández

Alberto Carlos Mejía Hernández

Alberto Carlos Mejía Hernández, sindicado como el sicario responsable del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, permanece fugado y se cree que se encuentra en la provincia argentina de Santa Cruz.

Las autoridades de esa región, en conjunto con Carabineros de Chile, emitieron un llamado urgente a la ciudadanía para ayudar en su localización.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz informó que Mejía Hernández es buscado por homicidio. Además, se confirmó que el sospechoso está vinculado con la organización criminal internacional “Tren de Aragua”.

Medios argentinos reportan que Mejía Hernández habría escapado después de una liberación accidental y que, tras cruzar por el norte de Chile y Perú, se habría desplazado hacia su país de origen, Venezuela.

Sin embargo, recientemente se han difundido informaciones que lo sitúan en la zona patagónica argentina, específicamente en Santa Cruz, donde permanece prófugo.

ADN

La fuga habría sido facilitada por Wilson Verdugo, quien se encuentra en prisión preventiva por el mismo crimen, pagando a un taxista 2,5 millones de pesos para trasladar a Mejía Hernández hasta la frontera norte de Chile, desde donde huyó.

Este caso ha encendido las alarmas sobre la influencia del cartel venezolano Tren de Aragua en la región, considerado responsable de múltiples delitos graves, incluyendo secuestros y homicidios.

Las autoridades de ambos países trabajan coordinadamente para evitar que el fugitivo siga evadiendo la justicia, haciendo un llamado a quienes tengan información relevante para que contacten de inmediato al número 911.

