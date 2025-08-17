Ministro Cordero confía en rapidez de extradición de sicario del “Rey de Meiggs” desde Colombia

Santiago

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, sicario venezolano señalado como el principal sospechoso en el asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Sobre la solicitud de extradición, Cordero indicó que “las experiencias previas que tenemos con Colombia son bastante expeditas y esperamos que esta vez, también lo sean” , agregando que los plazos son contingentes, pero podrían resolverse en cuestión de meses.

El secretario de Estado destacó la buena coordinación con las autoridades colombianas, tanto en la detención como en los procesos de extradición, y afirmó que el Gobierno se encuentra “muy tranquilo” respecto al procedimiento.

Consultado sobre las rutas y fechas de fuga del sospechoso, el ministro explicó que hay claridad sobre ellas, aunque no puede dar detalles porque forman parte de la investigación en curso.