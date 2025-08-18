Este domingo, el Team Chile masculino de básquetbol 3x3 se quedó con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, luego de caer en la final de la disciplina por 11-21 frente a su similar de Argentina.

Una de las grandes figuras del combinado nacional fue Juan José Aguayo, quien conversó con ADN Deportes tras la competencia y recordó uno de los episodios más difíciles de su vida, cuando en 2018 sufrió un grave accidente en sus vacaciones.

Hace siete años, el joven deportista se cayó desde unas rocas, a unos 8 metros de altura, y sufrió una fractura en el cráneo. Producto de la gravedad del accidente, debió ser operado y estuvo en riesgo vital, lo que le impidió jugar básquetbol durante casi un año.

Sobre aquel momento, Aguayo reconoció que “apenas gané la semifinal con mis compañeros, eso fue lo primero que me vino a la mente. El orgullo de recordar lo que fue el pasado a donde estoy parado ahora”

“La verdad, si me hubieran dicho que voy a lograr esto hace unos años, no me lo creía. Pero con el trabajo y el esfuerzo todo se puede lograr. Estoy orgulloso de estar acá y tener esta medalla y representar a Chile", agregó.

Respecto a la obtención de la medalla de plata, el representante del Team Chile agregó que “estoy muy contento por este logro. Creo que todos queríamos la medalla de oro, pero tener la de plata, es una emoción que no te puedo explicar en este momento”.

“Esta medalla se la dedico a toda mi familia, a todo el mundo que siempre me apoyó, que siempre estuvo ahí. Estoy orgulloso de todo, de verdad que sin la gente que me está apoyando no podría hacer esto. Esta medalla también es de ustedes y agradezco mucho todo el apoyo", concluyó.