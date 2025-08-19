A menos de un mes de las Fiestas Patrias: estos son los artistas confirmados y los precios para la fonda del Parque O’Higgins

;

A menos de un mes de las Fiestas Patrias, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, encabezó la instalación de las fondas del Parque O’Higgins, que este 2025 llevarán por nombre La gran fonda de Chile”.

El evento abrirá el 17 de septiembre, aunque la fecha podría transformarse en feriado si el Congreso lo aprueba.

El jefe comunal destacó a LUN que se están tomando medidas especiales para resguardar la seguridad. “Estamos trabajando para que estos eventos tengan el menor impacto negativo posible”, afirmó.

Para ello, se dispondrá de pórticos detectores de metales y rayos X en los accesos de Rondizzoni y Avenida Matta, además de controles a bolsos y mochilas.

Precios y artista confirmados

La programación artística incluye a Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey, Cachureos, Los Viking 5, Los Charros de Lumaco, José Alfredo Fuentes, Germain de la Fuente y Christell, junto a propuestas de música urbana y folclórica.

Las entradas ya están disponibles en Ticketplus, con precios de $16.000 general y $13.000 para niños y adultos mayores, aunque en preventa hasta el 31 de agosto se reducen a $11.500 y $8.050 respectivamente.

Consultado por la eventual participación de candidatos presidenciales en la celebración, Desbordes respondió que aquello depende de Contraloría.

Con humor, añadió: “Yo bailo cueca con mi candidata y con las otras también, si este es un acto por Chile, porque ese día no hay diferencias políticas”.

