Lucha contra el comercio ambulante: Cadem revela amplio apoyo ciudadano a operativo anti-toldos en el barrio Meiggs

29 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO Carabineros junto a Seguridad Municipal de Santiago realizan operativo de desalojo de kioskos irregulares de calle Meiggs en la comuna de Santiago, con la participación del Alcalde Mario Desbordes, el delegado Presidencial Gonzalo Durán y el Seremi de Seguridad Alejandro Jiménez FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

La última encuesta Plaza Pública Cadem reveló que el 97% de los chilenos ha escuchado sobre el operativo anti-toldos azules implementado en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago Centro, destinado a erradicar el comercio informal en la zona.

Según los resultados, el 88% aprueba las medidas adoptadas por el alcalde Mario Desbordes, reflejando un respaldo mayoritario a las acciones del municipio para despejar las calles y mejorar la seguridad y el orden público.

En relación con la presencia de guardias municipales, un 93% de los encuestados considera adecuado que las calles despejadas cuenten con vigilancia, mientras que un 80% respalda que estos agentes puedan hacer uso de gas pimienta o pistolas eléctricas si la situación lo requiere. Además, el 76% está de acuerdo con que empresas privadas colaboren en financiar la presencia de más guardias.

Sin embargo, persiste un amplio escepticismo sobre la permanencia de los resultados, ya que un 76% cree que los toldos azules volverán a instalarse, frente a un 23% que confía en que el problema se resolverá definitivamente.

Respecto a la percepción de los ciudadanos sobre la relevancia del operativo, la encuesta mostró que el tema del anti-toldos en Meiggs fue considerado la noticia más importante de la semana por un 27% de los consultados, ubicándose detrás de la crisis del empleo en Chile (36%) y de otros acontecimientos recientes como la liberación de un sicario venezolano (45%) y el terremoto con posible tsunami (41%).