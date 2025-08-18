;

Invasión azul en Avellaneda: liberan más entradas para hinchas de la U de cara al duelo ante Independiente por Copa Sudamericana

Se esperan cerca de 3.500 hinchas de la Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Universidad de Chile ya emprendió viaje rumbo a Argentina para disputar la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente de Avellaneda, este miércoles 20 de agosto.

Los azules intentarán defender la ventaja 1-0 conseguida en el Estadio Nacional y asegurar su paso a cuartos, aunque en el Estadio Libertadores de América les espera un escenario complicado.

Revisa también:

ADN

Al igual que la delegación, se espera una masiva presencia de hinchas universitarios en Buenos Aires y, durante este lunes, aquellos fanáticos recibieron una gran noticia.

A través de sus redes sociales, el cuadro universitario laico informó que, tras gestiones con Independiente, se liberaron más localidades para la parcialidad visitante, lo que permitirá la presencia de cerca de 3.500 fanáticos azules en Avellaneda.

La U de Chile arriba al duelo con ciertas dudas tras la derrota 3-1 ante Audax Italiano, mientras que el “Rojo” tampoco atraviesa su mejor presente, acumulando siete partidos sin ganar.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad