Invasión azul en Avellaneda: liberan más entradas para hinchas de la U de cara al duelo ante Independiente por Copa Sudamericana

Universidad de Chile ya emprendió viaje rumbo a Argentina para disputar la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente de Avellaneda, este miércoles 20 de agosto.

Los azules intentarán defender la ventaja 1-0 conseguida en el Estadio Nacional y asegurar su paso a cuartos, aunque en el Estadio Libertadores de América les espera un escenario complicado.

Al igual que la delegación, se espera una masiva presencia de hinchas universitarios en Buenos Aires y, durante este lunes, aquellos fanáticos recibieron una gran noticia.

A través de sus redes sociales, el cuadro universitario laico informó que, tras gestiones con Independiente, se liberaron más localidades para la parcialidad visitante, lo que permitirá la presencia de cerca de 3.500 fanáticos azules en Avellaneda.

La U de Chile arriba al duelo con ciertas dudas tras la derrota 3-1 ante Audax Italiano, mientras que el “Rojo” tampoco atraviesa su mejor presente, acumulando siete partidos sin ganar.