Durante la jornada de este lunes, por el Torneo de Clausura en Argentina, Iván Morales volvió a ver acción con Sarmiento de Junín en el empate 2-2 de su equipo ante Atlético Tucumán.

El exColo Colo fue titular y tuvo un gran desempeño, hasta que fue reemplazado por Lucas Pratto en el minuto 77 del encuentro.

Mientras estuvo en cancha, Morales fue la principal opción ofensiva del “Verde” y, cuando apenas iniciaba el duelo, tras una gran jugada individual definió de buena manera ante el arquero rival, pero su compañero Joaquín Ardaiz (6’) terminó empujando el balón y se quedó con el gol.

El gol de Sarmiento ante Atlético Tucumán, relatado por Mariano Closs.



Lo hizo Ardaiz, pero todo el mérito para el jugadón de Iván Morales. pic.twitter.com/akHgQssotL — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) August 18, 2025

El segundo tanto de Sarmiento también fue obra de Ardaiz (45’), mientras que para Atlético Tucumán anotaron Mateo Coronel (87’) y Carlos Auzqui (90+3’).

Desde su arribo a Argentina, Iván Morales ha disputado 49 partidos, en los que registra 4 goles y 2 asistencias.