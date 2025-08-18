VIDEO. Iván Morales estuvo a punto de marcar un golazo en Argentina, pero un compañero se lo robó en la línea
El exColo Colo fue titular y jugó un gran encuentro en Sarmiento de Junín.
Durante la jornada de este lunes, por el Torneo de Clausura en Argentina, Iván Morales volvió a ver acción con Sarmiento de Junín en el empate 2-2 de su equipo ante Atlético Tucumán.
El exColo Colo fue titular y tuvo un gran desempeño, hasta que fue reemplazado por Lucas Pratto en el minuto 77 del encuentro.
Mientras estuvo en cancha, Morales fue la principal opción ofensiva del “Verde” y, cuando apenas iniciaba el duelo, tras una gran jugada individual definió de buena manera ante el arquero rival, pero su compañero Joaquín Ardaiz (6’) terminó empujando el balón y se quedó con el gol.
El segundo tanto de Sarmiento también fue obra de Ardaiz (45’), mientras que para Atlético Tucumán anotaron Mateo Coronel (87’) y Carlos Auzqui (90+3’).
Desde su arribo a Argentina, Iván Morales ha disputado 49 partidos, en los que registra 4 goles y 2 asistencias.