Tribunal decreta prisión preventiva para “Gordo Alex” por secuestro y homicidio de Ronald Ojeda

Detenido en Estación Central, el imputado es acusado de dirigir secuestros en Santiago y de integrar la facción criminal vinculada al Tren de Aragua.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Alex”, por su participación en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

La investigación, dirigida por los fiscales Héctor Barros y Alex Cortez, lo identifica además como uno de los líderes de la facción criminal “Los Piratas del Tren de Aragua”.

En suma, Henriquez Pineda es indicado como autor intelectual de varios secuestros en la región Metropolitana.

Henríquez, ciudadano venezolano en situación irregular, fue detenido la semana pasada por Carabineros en un edificio de Estación Central.

La causa por el crimen de Ojeda ya suma 12 imputados, mientras que la investigación general contra la organización contabiliza 26 personas privadas de libertad.

