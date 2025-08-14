Cae el “Gordo Álex”: detienen a líder de “Los Piratas” del Tren de Aragua, vinculado al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Cae el “Gordo Alex”: detienen a líder de “Los Piratas” del Tren de Aragua, vinculado al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

La Fiscalía logró la detención de Alfredo José Enríquez Pineda, alias “El Gordo Álex”, ciudadano venezolano sindicado como uno de los líderes de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua.

El sujeto está siendo investigado como uno de los autores intelectuales del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda Moreno, exmilitar venezolano refugiado en Chile, ocurrido en febrero de 2024.

El ciudadano extranjero fue secuestrado el 21 de febrero desde su departamento en Santiago y, días después, su cuerpo fue hallado en una zona de la comuna de Maipú. El caso causó conmoción nacional y llevó a la conformación de un equipo especial de investigación liderado por el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros.

La detención de “El Gordo Álex” se concretó durante las últimas horas, en un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público. Durante el procedimiento también se realizaron allanamientos en la región Metropolitana, cuyos resultados serán detallados durante esta jornada por la PDI y la Fiscalía.

Enríquez Pineda no solo estaría implicado en el crimen de Ojeda, sino también en otros secuestros perpetrados en la capital, todos vinculados a la expansión de la estructura criminal del Tren de Aragua en Chile. Las autoridades lo califican como parte de la cúpula de poder de la organización en el país.