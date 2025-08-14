El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Entrevista a Hassel Barrientos, subprefecto jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana de la PDI - ADN Hoy

En las últimas horas, personal policial concretó la detención de Alfredo José Enríquez Pineda, alias “El Gordo Álex”, ciudadano venezolano sindicado como uno de los líderes de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua.

Su captura se logró gracias al trabajo en conjunto entre Carabineros y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Sobre esto se refirió el subprefecto jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana de la PDI, Hassel Barrientos, quien en conversación con ADN Hoy entregó mayores detalles del venezolano detenido.

“Plena participación” en secuestro y crimen de Ronald Ojeda

Según Barrientos, la investigación arrojó que “El Gordo Álex” tuvo “plena participación” en el secuestro y posterior crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

“Se trata de la detención de un ciudadano venezolano, quien tiene plena participación en el delito de secuestro y homicidio de Ronald Ojeda”, señaló.

Además, sostuvo que “la investigación no solamente arroja su participación en este caso en particular, sino que también hay otras investigaciones que lo ligan como autor intelectual y autor material de otros secuestros”.

Finalmente, el subprefecto aseveró que Alfredo José Enríquez Pineda está siendo imputado “como autor material de homicidio y secuestro”.