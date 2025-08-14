;

ADN Hoy. “Plena participación” en crimen de Ronald Ojeda: quién es el “Gordo Alex”, líder de “Los Piratas” del Tren de Aragua

En conversación con ADN Hoy, el subprefecto jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, Hassel Barrientos, entregó más detalles de la captura del ciudadano venezolano.

Juan Castillo

Entrevista a Hassel Barrientos, subprefecto jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana de la PDI - ADN Hoy

Entrevista a Hassel Barrientos, subprefecto jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana de la PDI - ADN Hoy

21:49

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En las últimas horas, personal policial concretó la detención de Alfredo José Enríquez Pineda, alias “El Gordo Álex”, ciudadano venezolano sindicado como uno de los líderes de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua.

Su captura se logró gracias al trabajo en conjunto entre Carabineros y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Sobre esto se refirió el subprefecto jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana de la PDI, Hassel Barrientos, quien en conversación con ADN Hoy entregó mayores detalles del venezolano detenido.

Revisa también:

ADN

“Plena participación” en secuestro y crimen de Ronald Ojeda

Según Barrientos, la investigación arrojó que “El Gordo Álex” tuvo “plena participación” en el secuestro y posterior crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

“Se trata de la detención de un ciudadano venezolano, quien tiene plena participación en el delito de secuestro y homicidio de Ronald Ojeda”, señaló.

Además, sostuvo que “la investigación no solamente arroja su participación en este caso en particular, sino que también hay otras investigaciones que lo ligan como autor intelectual y autor material de otros secuestros”.

Finalmente, el subprefecto aseveró que Alfredo José Enríquez Pineda está siendo imputado “como autor material de homicidio y secuestro”.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad