Registros muestran fuertes vientos e inéditas lluvias en Atacama y Coquimbo / Maribel Fornerod

Durante este lunes, distintos registros compartidos en redes sociales mostraron los efectos del sistema frontal que afecta al Norte Chico, en particular a las regiones de Atacama y Coquimbo.

En Copiapó, los videos exhiben cómo una nube de polvo levantada por los fuertes vientos cubrió gran parte de la ciudad, dificultando la visibilidad y generando preocupación entre los habitantes.

Una situación parecida se observó en Chañaral, donde las imágenes difundidas muestran precipitaciones en la provincia del Huasco, con acumulación de agua en calles, aunque sin desbordes ni inundaciones hasta el momento.

Auditores de Nostálgica comparten registros de tormenta de arena en ruta entre Copiapó y Caldera, Chañaral, además de lluvia en Vallenar pic.twitter.com/FAINa2j9TZ — Radio Nostálgica (@RADIONOSTALGICA) August 18, 2025

La Dirección Meteorológica de Chile informó que el fenómeno se intensificaría durante la tarde en Atacama, con estimaciones de entre 15 y 25 milímetros de agua caída en algunos sectores.

#Aviso A315/2025: [18/ago 12:23] Probables Nevadas en zonas desde la región de Coquimbo a la región del Biobío https://t.co/fBHPJ3sNRY pic.twitter.com/C6IKhFefwj — MeteoChile (@meteochile_dmc) August 18, 2025

#Alerta AA76-1/2025 (actualización): [18/ago 10:33] Viento Moderado a Fuerte en zonas de la región de Atacama https://t.co/7OykumVZhQ pic.twitter.com/ZNOkq4x7MY — MeteoChile (@meteochile_dmc) August 18, 2025

Además, emitió una serie de alertas, entre ellas probables nevadas desde la región de Coquimbo hasta el Biobío, viento moderado a fuerte en distintas zonas de Atacama.

Los registros se han viralizado rápidamente, evidenciando las inusuales condiciones climáticas en una zona habitualmente más seca.