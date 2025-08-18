VIDEO. Registros muestran fuertes vientos e inéditas lluvias en Atacama y Coquimbo
Autoridades emitieron alertas por nevadas y ráfagas en la zona norte, donde se esperan hasta 25 mm de agua caída en sectores de Atacama.
Durante este lunes, distintos registros compartidos en redes sociales mostraron los efectos del sistema frontal que afecta al Norte Chico, en particular a las regiones de Atacama y Coquimbo.
En Copiapó, los videos exhiben cómo una nube de polvo levantada por los fuertes vientos cubrió gran parte de la ciudad, dificultando la visibilidad y generando preocupación entre los habitantes.
Revisa también:
Una situación parecida se observó en Chañaral, donde las imágenes difundidas muestran precipitaciones en la provincia del Huasco, con acumulación de agua en calles, aunque sin desbordes ni inundaciones hasta el momento.
La Dirección Meteorológica de Chile informó que el fenómeno se intensificaría durante la tarde en Atacama, con estimaciones de entre 15 y 25 milímetros de agua caída en algunos sectores.
Además, emitió una serie de alertas, entre ellas probables nevadas desde la región de Coquimbo hasta el Biobío, viento moderado a fuerte en distintas zonas de Atacama.
Los registros se han viralizado rápidamente, evidenciando las inusuales condiciones climáticas en una zona habitualmente más seca.