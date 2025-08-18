;

Team Para Chile cierra su actuación en la World Cup de para powerlifting con 38 medallas de oro y 73 preseas en total

Los representantes nacionales se lucieron en su presentación en el Centro de Entrenamiento Paralímpico.

Carlos Madariaga

Ayer domingo finalizó la disputa de la World Cup de para powerlifting, inédito evento paralímpico desarrollado en el Centro de Entrenamiento Paralímpico.

En la jornada de cierre, el Team Para Chile cerró una presentación brillante al obtener el 8ro en la competencia élite por equipos.

Juan Carlos Garrido, Jorge Carinao y Marion Serrano se impusieron a Ecuador, completando el oro 38 de la delegación, que se desglosa en 13 de la categoría élite, 14 de la Next Gen (sub 19), 9 en Rookie (sub 17) y 2 en Leyend.

“Solo son cosas buenas las que puedo decir: pude competir en casa, con mi gente; logré subir la marca mundial en Legend y logramos como equipo una gran actuación. Estoy muy feliz que se haya hecho este torneo en Chile”, dijo Juan Carlos Garrido.

Las jóvenes promesas nacionales también destacaron en la World Cup de para powerlifting, ganando 28 preseas (23 de oro, 2 de plata y 3 de bronce), aportando el 38% del total de la cosecha nacional.

“Fue un gran evento preparativo, donde nuestros deportistas ganaron roce internacional y adquirieron un compromiso fuerte para lo que se viene. Respondieron muy bien”, dijo Jesús García, head coach nacional, proyectando los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Santiago.

El Team Para Chile obtuvo, en total, 38 medallas de oro, 18 de plata y 17 de bronce, completando 73 podios entre todas las categorías.

Carlos Francisco Madariaga Cortés

