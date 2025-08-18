;

VIDEO. De China a Paraguay: ganó medalla en los World Games y rozó el podio en su primera prueba en los Panamericanos Junior

Catalina Lorca pasó en cuatro de ganar el bronce en Chengdú a obtener el cuarto lugar en los 200 metros meta contra meta en Asunción, aunque le quedan pruebas por disputar en el evento.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

Este lunes, en la última semana de los Juegos Panamericanos Junior 2025, comenzó la disputa del patín carrera.

El Team Chile contó en el estreno con una representante de lujo: Catalina Lorca, que a sus 20 años se consagró hace cuatro días con la medalla de bronce en los 500 metros de los World Games, en China.

Tras su consagración planetaria, la deportista nacional cruzó el mundo hasta llegar a Paraguay, donde debutó con un cuarto lugar en los 200 metros meta contra meta.

Nunca ha sido mi fuerte, pero el año pasado saqué medalla. Siento que fueron más fallas técnicas que de rendimiento. Vengo con un viaje encima y aún no me recupero del sueño. Me desperté a las seis de la mañana y estaba muerta. No me quita la motivación, estoy muy cerca de la medalla, asi que pienso, ¿cómo no se me va a dar?“, explicó en diálogo con ADN Deportes en Paraguay, explicando lo duro que ha sido el adaptarse al horario.

Viajé como 40 horas, llegué destruida, cansada. Ayer en la tarde tomé la pista, vengo con el horario como cambiado. Ha sido difícil acostumbrarme”, remarcó Catalina Lorca, confiada en dar pelea por medallas en otras pruebas del patín carrera.

“Los 200 metros es una prueba distinta a las que se vienen, las de 500 y 1000 metros son grupales, asi que ahí me manejo mucho mejor. Estoy mentalizada igual, un cuarto lugar es bonito”, resaltó, valorando la compañía familiar en Asunción, a diferencia de lo que vivió en China.

Emocionalmente, soy súper cercana a mis papás. En el Mundial se notó que necesitaba a alguien, allá hablaba con ellos. Es súper importante, mi pololo también. Tenerlos a todos ellos acá es gratificante, sé que no vienen por el resultado, sino por mí”, cerró Catalina Lorca en ADN Deportes.

