Suspenden clases en cuatro comunas de Atacama por el fuerte sistema frontal que afecta a la zona
Las clases están suspendidas y las autoridades llaman a precaución ante inundaciones que afectan calles y puentes en varios lugares de la provincia.
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Huasco informó la suspensión de clases este martes 19 de agosto en todos los establecimientos de Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar ante el fuerte sistema frontal que afecta a la provincia.
La medida busca proteger “el bienestar de nuestras comunidades educativas”, indicaron desde el SLEP, que añadió que mantienen “monitoreo constante en coordinación con las autoridades locales y regionales” para evaluar la situación.
Revisa también:
La emergencia ha dejado calles anegadas y puentes cerrados, especialmente en Vallenar, donde el municipio llamó a la población a “no salir a la calle, salvo que sea estrictamente necesario”.
La autoridad local informó que “tenemos vías colapsadas con la acumulación de agua” y declaró alerta temprana preventiva, advirtiendo que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas.
Familias y funcionarios fueron instados a informarse exclusivamente por canales oficiales para evitar riesgos.