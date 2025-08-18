;

Suspenden clases en cuatro comunas de Atacama por el fuerte sistema frontal que afecta a la zona

Las clases están suspendidas y las autoridades llaman a precaución ante inundaciones que afectan calles y puentes en varios lugares de la provincia.

Martín Neut

Lluvias - Suspensión de Clases

Lluvias - Suspensión de Clases / Diego Martin

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Huasco informó la suspensión de clases este martes 19 de agosto en todos los establecimientos de Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar ante el fuerte sistema frontal que afecta a la provincia.

La medida busca proteger “el bienestar de nuestras comunidades educativas”, indicaron desde el SLEP, que añadió que mantienen “monitoreo constante en coordinación con las autoridades locales y regionales” para evaluar la situación.

La emergencia ha dejado calles anegadas y puentes cerrados, especialmente en Vallenar, donde el municipio llamó a la población a “no salir a la calle, salvo que sea estrictamente necesario”.

La autoridad local informó que “tenemos vías colapsadas con la acumulación de agua” y declaró alerta temprana preventiva, advirtiendo que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas.

Familias y funcionarios fueron instados a informarse exclusivamente por canales oficiales para evitar riesgos.

📢 [IMPORTANTE] Suspensión de Clases en la Provincia de Huasco Informamos a nuestras comunidades educativas que, debido...

Publicada por Servicio Local Huasco en Lunes, 18 de agosto de 2025

