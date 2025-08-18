SIFUP cuestiona que no se permitiera ingreso de ambulancia a la cancha del Nacional para asistir a jugador del Audax Italiano / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La victoria de Audax Italiano sobre la U de Chile ayer domingo quedó ensombrecida por la situación de Cristóbal Muñoz.

En el desarrollo del segundo tiempo, el central se rompió el tendón de Aquiles de su pie derecho, situación que lo tendrá fuera de competencia por el resto del año al menos.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) lamentó la situación y también puso la voz de alerta en torno al procedimiento efectuado en el Estadio Nacional.

Todo debido a que la ambulancia no cruzó por la cancha, sino que la rodeó, lo que según la orgánica se debió a que “no entró para resguardar el campo de juego, considerando la proximidad del Mundial Sub 20, misma razón por la cual no se utilizó la camilla móvil en este partido”.

“Nuestro directorio comprende perfectamente la importancia y relevancia de este evento, pero entiende que el resguardo de la salud de una persona es prioritaria por sobre el estado de una cancha de fútbol”, remarcaron desde el SIFUP a través de un comunicado.

Pese a las aprensiones del Sindicato de Futbolistas Profesionales, cabe apuntar que en el protocolo establecido por FIFA para el cuidado del césped híbrido del Estadio Nacional, al cual tuvo acceso ADN Deportes, no se mencionan restricciones para el ingreso de la ambulancia a la cancha.

Desde el 11 de agosto, se puntualiza, a modo de sugerencia, que no haya reconocimiento del terreno de juego por parte de los equipos y que no se transite en el campo de juego, especialmente en área chica, área grande, portería y círculo central.

A lo anterior se suma el evitar el riego de la cancha en entretiempo y restringir acceso a la cancha durante el descanso solo a personal de cancha autorizado.

Lo cierto es que, al menos a nivel de protocolo, no existe restricción para que los vehículos de emergencia puedan ingresar al césped para asistir a un jugador.